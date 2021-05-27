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futebol

TV garante que Messi já tem proposta do Barcelona em mãos

A "TV3", da Espanha, também confirmou que o argentino ainda não deu resposta...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 11:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 11:15
Crédito: Pau BARRENA / AFP
O casamento entre Lionel Messi e o Barcelona pode continuar. De acordo com a "TV3", o clube catalão já enviou sua proposta de renovação ao argentino, que ainda não deu sua resposta final.
O Barcelona espera uma resposta oficial de Messi antes do final da Copa América. O staff do argentino, porém, garante que nenhuma proposta foi feita.A ESPN informou ontem sobre uma reunião entre Laporta, presidente do Barça, e Messi. De acordo com a publicação, o encontro foi "proveitoso para ambas as partes".
A ideia inicial do Barcelona era de aguardar a auditoria fiscal de Laporta para saber a real situação econômica do clube, mas o presidente se adiantou e ofereceu o novo contrato a Messi. O argentino quer aguardar para saber mais sobre o projeto esportivo do Barça.

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