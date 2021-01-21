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TV flagra momento em que Marcelo adverte Vinicius Júnior antes de gol em eliminação do Real Madrid

Real Madrid sofreu o gol da virada na prorrogação quando tinha um jogador a mais...
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Publicado em 

21 jan 2021 às 17:10

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 17:10

Crédito: Víctor Carretero / Real Madrid
Nesta quinta-feira, 21, o programa de TV “Deportes Cuarto”, da Espanha, flagrou o momento em que o lateral-esquerdo Marcelo adverte Vinicius Jr para ficar atento à marcação de José Solbes em um lance de ataque do Alcoyano. O lance em questão resultou no gol de empate do time da casa.Veja os melhores momentos da eliminação do Real MadridAntes da cobrança de escanteio do Alcoyano, pela esquerda, Marcelo grita com Vinicus Junior para que o atacante fique atento à marcação. A cobrança é feita e o goleiro do Real manda para novo escanteio. Assim, o camisa 12 volta a gritar com Vinicus Junior.
- Não agarra, Vini. Não agarra.Nesta nova cobrança de escanteio, Ramón López se antecede a Marcelo e desvia de cabeça para trás. Em seguida, José Solbes se antecipa a Vinicius Jr e marca o gol de empate, aos 34 minutos do segundo tempo.Após o fim do tempo normal, o camisa 20 do Real Madrid foi substituído por Asensio. Na prorrogação, o Real Madrid ficou com um homem a mais, quando Ramón López foi expulso com quatro minutos do segundo tempo. No entanto, aos nove, Juanan marcou para o Alcoyano garantir a histórica classificação às oitavas de final.

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