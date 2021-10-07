Tuta destaca segunda vitória consecutiva do Eintracht Frankfurt em cima do Bayern

Crédito: Divulgação / Eintracht Frankfurt

No último domingo (03), a equipe do Eintracht Frankfurt conseguiu parar o poderoso Bayern e venceu o líder da Bundesliga pelo placar de 2 a 1. O resultado também se repetiu em fevereiro de 2021, quando os dois times se enfrentaram, somando duas vitórias consecutivas para As Águias.O time de Frankfurt também fez história no fim de semana ao quebrar dois recordes que perduravam há bastante tempo. Desde o dia 30 novembro de 2019, o Bayern não sabia o que era perder em casa na Bundesliga, feito que foi quebrado após a derrota por 2 a 1. A outra façanha histórica que o Eintracht encerrou no último domingo foi a quebra do tabu de 21 anos sem vencer o clube bávaro fora de casa pelo campeonato alemão.

Foi a segunda vez na temporada que o Bayern marcou apenas um gol em uma partida. Muito se deve ao forte sistema defensivo do Eintracht Frankfurt, que conta com o brasileiro Tuta, titular em ambas as vitórias em cima da equipe de Munique. Na partida mais recente, o zagueiro realizou dois desarmes, duas interceptações, não sofreu nenhum drible e ajudou a frear o lado esquerdo do time bávaro, composto por Davies e Sané.

- O grupo todo está de parabéns. O ataque foi feliz e eficiente na hora de concluir e a defesa soube se comportar de uma maneira muito sólida, dificultando bastante o trabalho do Bayern - comentou o zagueiro.

O jogo também marcou a primeira vitória do Eintracht na Bundesliga dessa temporada. O clube vinha de uma derrota para o Borussia Dortmund na estreia e cinco empates consecutivos. Agora, a equipe de Frankfurt terá quase duas semanas para se preparar e repetir o bom desempenho apresentado contra o Bayern, quando entra em campo para enfrentar o Hertha Berlim.