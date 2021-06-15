Turquia x País de Gales: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: MIKE HEWITT, DARKO VOJINOVIC / AFP

Chegou a hora da segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa. Nesta quarta-feira, Turquia e País de Gales se enfrentam buscando suas primeiras vitórias no torneio. A partida acontece no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, às 13h (de Brasília).

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaTURQUIADepois de estrear com derrota na Eurocopa, a Turquia quer recuperar os pontos perdidos contra a Itália. Antes do jogo, o técnico Senol Günes elogiou o País de Gales e disse que sua equipe terá um jogo difícil pela frente.

- Precisamos olhar para a frente. Queremos somar seis pontos contra País de Gales e Suíça. O País de Gales é uma boa equipe defensiva. Atacam rápido e também são bons nas bolas paradas. Este jogo é um jogo decisivo para nós, e o jogo com a Suíça será outro decisivo. Cada jogo é muito importante e faremos o nosso melhor para vencer os dois - disse Günes.

PAÍS DE GALESO País de Gales vem de empate com a Suíça e sabe que uma vitória contra a Turquia pode deixar a classificação bem encaminhada para a próxima fase. O técnico Robert Page disse que respeita a Turquia, mas afirmou que seu time não teme ninguém.

- Começar de forma positiva foi importante para nós. Entramos em todos os jogos pela vitória. Se quatro pontos bastam (para a classificação), brilhante. Caso contrário, continuaremos. Respeitamos as equipes que estão neste grupo e a competição, mas não tememos ninguém - disse Page.

+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a EurocopaFICHA TÉCNICA

Turquia x País de GalesEurocopa - Grupo A - Rodada 2

Data e horário: 16/06/2021, às 13h (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico, em Baku (AZE)Árbitro: Artur Dias (POR)Assistentes: Rui Tavares (POR) e Paulo Soares (POR)Transmissão: SporTV

TURQUIA (Técnico: Senol Günes)Çakir; Zeki Çelik, Demiral, Söyüncü e Umut Meras; Ayhan, Tufan, Çalhanoglu, Kahveci e Ünder; Yilmaz.