Turquia x Noruega: onde assistir, horário e escalações do confronto das Eliminatórias da Europa

Nesta sexta-feira, o Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, em Istambul, recebe o confronto entre Turquia e Noruega pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto entre turcos e noruegueses terá início às 15:45h (de Brasília).Veja a tabela das Eliminatórias
A Turquia está fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2022 e, na terceira colocação do Grupo G, precisa da vitória para sonhar com o torneio do Qatar. Caso consiga os três pontos contra a Noruega, a Turquia pode chegar à liderança.
Os noruegueses estão na zona de classificação para a Copa do Mundo, e iriam para o play-off das Eliminatórias caso continuassem na segunda colocação. Com a mesma pontuação da Holanda, a Noruega pode chegar na liderança em caso de vitória contra a Turquia.FICHA TÉCNICATURQUIA x NORUEGA - Eliminatórias da Europa
Data e horário: 08/10/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, em Istambul (TUR)Árbitro: Felix Brych (ALE)Assistentes: Mark Borsch (ALE) e Stefan Lupp (ALE)Onde assistir: HBO Max
TURQUIA (Treinador: Stefan Kuntz)Bayindir; Çelik, Ayhan, Demiral e Muldur; Under, Ozdemir, Tufan e Çalhanoglu; Yilmaz e Yazici.
NORUEGA (Treinador: Stale Solbakken)Nyland; Pedersen, Hanche-Olsen, Strandberg e Meling; Thorsby, Berg e Fossum; Odegaard, Thorstvedt e Elyounoussi.