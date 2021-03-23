Turquia x Holanda: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: JOHN THYS/AFP

Nesta quarta-feira, a Seleção Turca recebe, no Atatürk Olympic Stadium, a Seleção Holandesa, em partida válida pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. As duas equipes estão no grupo G, e entram em campo às 14h (de Brasília).

Veja a tabela das Eliminatórias da EuropaA Turquia chega nas Eliminatórias da Europa após ser rebaixada na 'League B', a segunda divisão da UEFA Nations League. A Seleção Turca não consegue uma sequência de vitórias de 2019, e conseguiu vencer apenas uma vez no ano de 2020.

- A recuperação dele (Van Dijk) está indo de acordo com o planejado. Até um pouco mais rápida. Mas ele ainda precisa fazer trabalhos no campo. Então, pensamos num plano B, com os outros jogadores - disse Frank de Boer, treinador da Holanda sobre um de seus principais jogadores, Virgil Van Dijk.

A Holanda, que esteve fora da Copa do Mundo de 2018 e foi vice-campeã da primeira edição da Nations League, não conseguiu a classificação para a fase seguinte ao mata-mata da competição europeia, e agora quer voltar à principal disputa de seleções do mundo.

- É um grande tópico. Todos nós acreditamos que devemos chegar lá se nos qualificarmos. Então, podemos ter um impacto maior na mudança. Se fizermos um plano com outros países para prestar atenção a isso, então será melhor. Agora ainda é difícil dizer como devemos fazer isso - disse Wijnaldum, capitão da Holanda.FICHA TÉCNICATURQUIA X HOLANDA - Eliminatórias da Europa, Grupo G - 1ª rodada

Data e horário: 24/03/2021, às 14h (de Brasília)Local: Atatürk Olympic Stadium, em Istanbul (TUR)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt e Simon BennettOnde assistir: Estádio TNT Sports

TURQUIA (Treinador: Şenol Güneş)Gunok; Celik, Soyuncu, Demiral, Erkin; Yazici, Turfan, Yokuslu, Calhanoglu, Karaman; Tosun