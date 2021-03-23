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futebol

Turquia x Holanda: onde assistir e prováveis escalações

Seleções se enfrentam pela primeira rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 17:28

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 17:28
Crédito: JOHN THYS/AFP
Nesta quarta-feira, a Seleção Turca recebe, no Atatürk Olympic Stadium, a Seleção Holandesa, em partida válida pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. As duas equipes estão no grupo G, e entram em campo às 14h (de Brasília).
Veja a tabela das Eliminatórias da EuropaA Turquia chega nas Eliminatórias da Europa após ser rebaixada na 'League B', a segunda divisão da UEFA Nations League. A Seleção Turca não consegue uma sequência de vitórias de 2019, e conseguiu vencer apenas uma vez no ano de 2020.
- A recuperação dele (Van Dijk) está indo de acordo com o planejado. Até um pouco mais rápida. Mas ele ainda precisa fazer trabalhos no campo. Então, pensamos num plano B, com os outros jogadores - disse Frank de Boer, treinador da Holanda sobre um de seus principais jogadores, Virgil Van Dijk.
A Holanda, que esteve fora da Copa do Mundo de 2018 e foi vice-campeã da primeira edição da Nations League, não conseguiu a classificação para a fase seguinte ao mata-mata da competição europeia, e agora quer voltar à principal disputa de seleções do mundo.
- É um grande tópico. Todos nós acreditamos que devemos chegar lá se nos qualificarmos. Então, podemos ter um impacto maior na mudança. Se fizermos um plano com outros países para prestar atenção a isso, então será melhor. Agora ainda é difícil dizer como devemos fazer isso - disse Wijnaldum, capitão da Holanda.FICHA TÉCNICATURQUIA X HOLANDA - Eliminatórias da Europa, Grupo G - 1ª rodada
Data e horário: 24/03/2021, às 14h (de Brasília)Local: Atatürk Olympic Stadium, em Istanbul (TUR)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt e Simon BennettOnde assistir: Estádio TNT Sports
TURQUIA (Treinador: Şenol Güneş)Gunok; Celik, Soyuncu, Demiral, Erkin; Yazici, Turfan, Yokuslu, Calhanoglu, Karaman; Tosun
HOLANDA (Treinador: Frank de Boer)Cillessen; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; De Jong, Klaassen; Berghuis, Wijnaldum, Babel; De Jong

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