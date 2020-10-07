Turquia busca empate duas vezes, mas Alemanha vence no fim; Itália goleia a Moldávia

A Alemanha suou, mas conseguiu vencer a Turquia, em amistoso disputado nesta quarta-feira, em Colônia. Os donos da casa abriram o placar, viram os visitantes buscarem o empate por duas vezes, mas no final, se seguraram e garantiram a vitória. O destaque da partida foi o meia Kai Havertz, autor de duas assistências.45 minutos de pouco futebolA primeira etapa foi sonolenta, sem grandes emoções para ambos os lados. A Alemanha foi ligeiramente superior e chegou perto em chute rasteiro de Brandt, que o goleiro defendeu, e Waldschmidt, que finalizou e Gonak também foi nela para evitar. Mas aos 46, Havertz tocou para Draxler. O camisa 7 chutou sem chances para o goleiro e abriu o placar.
Jogo esquentaNa etapa final, o jogo melhorou e logo aos quatro minutos, Tufan mandou no ângulo de Leno e deixou tudo igual. Under perdeu cara a cara com o goleiro alemão, e a tetracampeã mundial não perdoou. Havertz deu sua segunda assistência, dessa vez para Neuhaus, que finalizou no canto e fez 2 a 1.
Mas após boa troca de passes turca, Karaca empatou novamente. Porém, já no fim, Waldschmidt arriscou e Gonak não alcançou. A Turquia ainda teve a chance de empatar, mas a bomba de Karaman explodiu na trave.
Itália passa fácil pela MoldáviaEm Florença, a seleção italiana não teve trabalho para golear a Moldávia. Bonaventura cobrou escanteio e Cristante abriu o placar de cabeça. Cinco minutos depois, Biraghi tocou em profundidade e Caputo finalizou para o fundo das redes. Antes dos 30, Cristante tocou para El Shaarawy chutar cruzado e fazer o terceiro.
O massacre continuou até o intervalo. Posmac fez contra e ampliou a desvantagem dos visitantes para 4 a 0. Lazzari cruzou e El Shaarawy fez o quinto, no último minuto da etapa inicial. No segundo tempo, Grifo tocou para Berardi finalizar no canto direito e dar números finais ao jogo: 6 a 0.