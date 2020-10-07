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futebol

Turquia busca empate duas vezes, mas Alemanha vence no fim; Itália goleia a Moldávia

Alemanha conta com duas assistências de Havertz para superar os turcos.
Em Florença, Itália não encontra dificuldade para vencer os visitantes...

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2020 às 17:49
Crédito: Waldschmidt marcou o gol da vitória alemã (Divulgação/Twitter da Federação Alemã de Futebol
A Alemanha suou, mas conseguiu vencer a Turquia, em amistoso disputado nesta quarta-feira, em Colônia. Os donos da casa abriram o placar, viram os visitantes buscarem o empate por duas vezes, mas no final, se seguraram e garantiram a vitória. O destaque da partida foi o meia Kai Havertz, autor de duas assistências.45 minutos de pouco futebolA primeira etapa foi sonolenta, sem grandes emoções para ambos os lados. A Alemanha foi ligeiramente superior e chegou perto em chute rasteiro de Brandt, que o goleiro defendeu, e Waldschmidt, que finalizou e Gonak também foi nela para evitar. Mas aos 46, Havertz tocou para Draxler. O camisa 7 chutou sem chances para o goleiro e abriu o placar.
Jogo esquenta​Na etapa final, o jogo melhorou e logo aos quatro minutos, Tufan mandou no ângulo de Leno e deixou tudo igual. Under perdeu cara a cara com o goleiro alemão, e a tetracampeã mundial não perdoou. Havertz deu sua segunda assistência, dessa vez para Neuhaus, que finalizou no canto e fez 2 a 1.
Mas após boa troca de passes turca, Karaca empatou novamente. Porém, já no fim, Waldschmidt arriscou e Gonak não alcançou. A Turquia ainda teve a chance de empatar, mas a bomba de Karaman explodiu na trave.
Itália passa fácil pela MoldáviaEm Florença, a seleção italiana não teve trabalho para golear a Moldávia. Bonaventura cobrou escanteio e Cristante abriu o placar de cabeça. Cinco minutos depois, Biraghi tocou em profundidade e Caputo finalizou para o fundo das redes. Antes dos 30, Cristante tocou para El Shaarawy chutar cruzado e fazer o terceiro.
O massacre continuou até o intervalo. Posmac fez contra e ampliou a desvantagem dos visitantes para 4 a 0. Lazzari cruzou e El Shaarawy fez o quinto, no último minuto da etapa inicial. No segundo tempo, Grifo tocou para Berardi finalizar no canto direito e dar números finais ao jogo: 6 a 0.

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