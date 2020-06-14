Turquia: Besiktas tropeça e fica mais longe da zona das ligas europeias

Crédito: Divulgação/Besiktas

O Besiktas foi surpreendido ao ser derrotado em casa, por 2 a 1, pelo Antalyaspor. O mau resultado deixa o time mais longe da classificação para as competições europeias, já que está em sexto lugar, com 44 pontos (os dois primeiros vão para a Champions e os times do terceiro ao quinto lugares para a Liga Europa). O Antalyaspor é o nono colocado, com 33 pontos.

O Antalyaspor abriu frente no romeiro tempo,com gols do alemão Sinan Gumus e do pernambucano Amilton Silva. Na etapa final, o Besiktas foi mais incisivo, viu o sérvio Ljajic diminuir, mas não chegar ao empate.

Também neste sábado, o vice-líder Istanbul Basaksehir venceu o Alanyaspor por 2 a 0, gols de Tekdemir e Visca e chegou aos mesmos 56 pontos do Trabzonspor (ponteiro nos quesitos de desempate).

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