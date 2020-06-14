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futebol

Turquia: Besiktas tropeça e fica mais longe da zona das ligas europeias

Antalyaspor foi até a casa de um dos gigantes do futebol turco e venceu por 2 a 1  (com direito a gol brazuca).   Vaga na Liga Europa está complicada para o Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 21:21

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 21:21

Crédito: Divulgação/Besiktas
O Besiktas foi surpreendido ao ser derrotado em casa, por 2 a 1, pelo Antalyaspor. O mau resultado deixa o time mais longe da classificação para as competições europeias, já que está em sexto lugar, com 44 pontos (os dois primeiros vão para a Champions e os times do terceiro ao quinto lugares para a Liga Europa). O Antalyaspor é o nono colocado, com 33 pontos.
O Antalyaspor abriu frente no romeiro tempo,com gols do alemão Sinan Gumus e do pernambucano Amilton Silva. Na etapa final, o Besiktas foi mais incisivo, viu o sérvio Ljajic diminuir, mas não chegar ao empate.
Também neste sábado, o vice-líder Istanbul Basaksehir venceu o Alanyaspor por 2 a 0, gols de Tekdemir e Visca e chegou aos mesmos 56 pontos do Trabzonspor (ponteiro nos quesitos de desempate).
Neste domingo
A rodada turca terá mais três jogos, o principal envolvendo o Rizesport (que está na zona de rebaixamento) e o Galatasaray, o terceiro colocado com 50 pontos. O Canal DAZN transmitirá esta partida.E MAIS:Na Coreia do Sul, brasileiro marca e garante a vitória do UlsanCOLUNA DE VÍDEO: Opções de clubes para o futuro de CoutinhoDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A véspera do duelo contra o PeruDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A preparação contra a seleção peruanaJogadores do Palmeiras que não corresponderam E MAIS:

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