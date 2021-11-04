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futebol

Turíbio Leite de Barros anuncia novos equipamentos no CT do São Paulo

Mestre e Doutor em Fisiologia do exercício pela EPM, foi fisiologista do Tricolor por 25 anos, ajudando na criação do Reffis. Turíbio vem ajudando na modernização do local de treinos
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 16:00

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 16:00

Crédito: Captura de tela/SPFCTV
Os equipamentos do CT do São Paulo passarão pela tão esperada reformulação nos próximos dias. O fisiologista Turíbio Leite de Barros anunciou a chegada de novos aparelhos em sua conta no Instagram. Ele, que foi funcionário do São Paulo por 25 anos, vem ajudando na reformulação da estrutura do Reffis. - Essa semana nós devemos ter a instalação de novos equipamentos no CT que dão o suporte para uma fisioterapia reformulada. De acordo com os contatos feitos pela Dra. Gerseli Angeli, com empresas da área de fisioterapia, teremos a instalação de cinco novos equipamentos de alta tecnologia que vão acelerar o processo de tratamento de lesões - afirmou o fisiologista.
Além disso, o Dr. Turíbio afirmou que o São Paulo fechou parcerias para fornecimento de equipamentos e roupas de última geração para o elenco do Tricolor. Entre as empresas que são parceiras do Tricolor estão a a BTL, a i-motion e a Oxy.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO - Além dessa parceria com a BTL, temos outras novidades para serem comunicadas para você, torcedor tricolor. Na próxima semana, receberemos um equipamento revolucionário. Em parceria com a empresa i-motion, vamos receber uma roupa de eletroestimulação que terá particularidades que só o São Paulo irá dispor. Isso vai permitir individualizar o treinamento e fortalecimento dos nossos atletas - disse Turíbio. A câmara hiperbárica, tão pedida para ajudar no processo de recuperação dos jogadores, deve ser instalada em breve.
- Já temos um acordo com a empresa Oxy, que vai instalar muito brevemente uma câmara hiperbárica, que só depende da infraestrutura que está sendo viabilizada no CT - finalizou o doutor.
Vale destacar que o São Paulo conviveu com lesões durante praticamente toda a temporada. Atualmente, William (artroscopia no joelho), Luan (avulsão tendínea de adutor da coxa esquerda) e Galeano (cirurgia no tornozelo direito), estão no departamento médico.

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