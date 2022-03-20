Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Turco Mohamed projeta semifinais e diz que Galo 'não tem um time titular, mas vários jogadores titulares”
futebol

Turco Mohamed projeta semifinais e diz que Galo 'não tem um time titular, mas vários jogadores titulares”

O treinador do Atlético-MG exaltou a força do seu elenco, pois terá cinco desfalques certos para os duelos contra a Caldense...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 13:46

Publicado em 20 de Março de 2022 às 13:46

O Atlético-MG terá uma maratona de jogos contra a Caldense, sua rival nas semifinais do Campeonato Mineiro. O primeiro confronto, pela última rodada da fase de classificação, deu Galo, que venceu por 3 a 0. Agora, serão mais dois duelos, nos dias 23 e 27 de março, valendo uma vaga na grande final, no início de abril. E o técnico Antonio Mohamed terá problemas, pois ficará sem cinco jogadores, que foram convocados e jogarão as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Savarino, Godin, Junior Alonso, Vargas e Guilherme Arana irão defender Venezuela, Uruguai, Paraguai , Chile e Brasil respectivamente. Mas, apesar dos desfalques sérios, El Turco exaltou o elenco e disse que não tem um time titular, mas vários jogadores titulares, destacando que o elenco é forte e pode sim fazer grande papel nas partidas contra a Caldense. Confira nos vídeos da matéria. Mohamed já está projetando as semifinais do Campeonato Mineiro-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados