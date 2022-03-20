Turco Mohamed projeta semifinais e diz que Galo 'não tem um time titular, mas vários jogadores titulares”

O Atlético-MG terá uma maratona de jogos contra a Caldense, sua rival nas semifinais do Campeonato Mineiro. O primeiro confronto, pela última rodada da fase de classificação, deu Galo, que venceu por 3 a 0. Agora, serão mais dois duelos, nos dias 23 e 27 de março, valendo uma vaga na grande final, no início de abril. E o técnico Antonio Mohamed terá problemas, pois ficará sem cinco jogadores, que foram convocados e jogarão as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Savarino, Godin, Junior Alonso, Vargas e Guilherme Arana irão defender Venezuela, Uruguai, Paraguai , Chile e Brasil respectivamente. Mas, apesar dos desfalques sérios, El Turco exaltou o elenco e disse que não tem um time titular, mas vários jogadores titulares, destacando que o elenco é forte e pode sim fazer grande papel nas partidas contra a Caldense. Confira nos vídeos da matéria. Mohamed já está projetando as semifinais do Campeonato Mineiro-(Pedro Souza/Atlético-MG)