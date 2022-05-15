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futebol

Turco Mohamed exalta química entre Galo e torcida: 'Jogador número 12'

'O comandante do Atlético-MG elogiou a força vinda das arquibancadas para empurrar o time no triunfo sobre o Atlético-GO...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 18:19
Após um momento de pressão, com quatro jogos sem vencer, a boa vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, na noite de sábado, 14 de maio, trouxe um alívio para o torcedor e o técnico Antonio Mohamed, El Turco, que estava sendo questionado pelos atleticano pelas oscilações do time nos últimos jogos.
E, para "selar" a paz, Mohamed elogiou o torcedor alvinegro, que fez muita festa no Horto pela vitória, que devolveu o Galo ao G4 do Brasileirão. Para o treinador, a MAssa foi o 12º jogador em campo, apoiando e empurrando sua equipe para os três pontos. Confira o que disse o comandante o vídeo acima. Galo voltou a vencer após quatro jogos  sem triunfar-(Pedro Souza / Atlético)

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