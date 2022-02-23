Tuntum faz história e elimina Volta Redonda na Copa do Brasil

O Tuntum fez história na tarde desta quarta (23), ao bater o Volta Redonda por 4 a 2, pela primeira fase da Copa do Brasil. O clube maranhense, de apenas oito meses de história, venceu de maneira tranquila e contundente a equipe do Sul Fluminense. Andrezinho, com dois gols, Vagalume e Maicon foram os responsáveis pela vitória. Pedrinho e Lelê diminuíram para o Voltaço.PRIMEIRO TEMPO DOS SONHOSNem o torcedor mais otimista poderia imaginar tamanho domínio do Tuntum. A equipe chegou a abrir 3 a 0 no primeiro tempo. Aos 10, Andrezinho aproveitou rebote e abriu o placar. O segundo foi aos 30, com Maicon, de cabeça, após escanteio. E aos 38, Andrezinho bateu forte para marcar o terceiro. O Volta Redonda ainda diminuiu com gol de Pedrinho, de pênalti