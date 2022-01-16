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Tunísia se recupera de derrota na estreia e goleia Mauritânia na Copa Africana de Nações

Tunisianos perderam para Mali na primeira rodada, mas venceram por 4 a 0 neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 15:26

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 15:26

Após derrota na estreia para Mali, a Tunísia goleou a Mauritânia neste domingo, por 4 a 0. No Limbe Omnisport, em Camarões, a equipe tunisiana marcou gols com Mathlouthi, Jaziri e Khazri, duas vezes. Com o resultado, o time de Mondher Kebaier subiu para terceira posição do Grupo F.
+ Philippe Coutinho marca na estreia e salva Aston Villa de derrota para o Manchester UnitedA Tunísia já mostrou superioridade logo no início de jogo, ao abrir o placar com quatro minutos, com o zagueiro Hamza Mathlouthi. Quatro minutos depois, Wahbi Kharzi ampliou o marcador após assistência de Ben Slimane. A Mauritânia também teve oportunidades, mas pecou nas finalizações.
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Já no segundo tempo, aos 19', Kharzi marcou o terceiro da Tunísia e o segundo dele no jogo, dessa vez, com passe de Chaalali. Dois minutos depois, foi a vez de Kharzi servir Jaziri, que completou a goleada. Na última rodada, os tunisianos enfrentam a seleção de Gâmbia, enquanto a Mauritânia encara Mali.
Crédito: TunísiavenceuaMauritânianestedomingopor4a0(Divulgação

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