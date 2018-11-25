Tumulto atrasa em 1 hora jogo entre River Plate e Boca Juniors

Imagens feitas no vestiário do Boca Juniors Crédito: Reprodução

Os arredores do Monumental de Nuñez têm sido palco de tristes cenas antes da final da Libertadores, entre River Plate e Boca Juniors. O ônibus do time visitante foi apedrejado e a polícia chegou a agir usando gás de pimenta. Alguns jogadores do Boca inalaram o gás e foi feito o pedido para que o início da partida atrase. Inicialmente, está marcada para as 18h (de Brasília), mas vai começar às 19h.

A "TNT Sports" informa que o capitão do Boca, Pablo Pérez, com cortes no braço e suspeita de estilhaços em um dos olhos, foi encaminhado para o hospital. O time pede o adiamento da partida.

Segundo o diário local 'Olé', o veterano Tévez, do Boca, chegou a vomitar no vestiário.

De torcida única, apenas o River terá representantes nas arquibancadas neste sábado. E alguns deles têm dado péssimo exemplo: colocando sinalizadores na cintura de crianças, para passarem despercebidas pelas revistas policiais.

Houve, também, grupos de torcedores do River que tentaram entrar no estádio sem ingressos.