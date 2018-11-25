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Final da Libertadores

Tumulto atrasa em 1 hora jogo entre River Plate e Boca Juniors

Adultos colocam sinalizadores em crianças antes de passar por revista policial

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 21:29
Imagens feitas no vestiário do Boca Juniors Crédito: Reprodução
Os arredores do Monumental de Nuñez têm sido palco de tristes cenas antes da final da Libertadores, entre River Plate e Boca Juniors. O ônibus do time visitante foi apedrejado e a polícia chegou a agir usando gás de pimenta. Alguns jogadores do Boca inalaram o gás e foi feito o pedido para que o início da partida atrase. Inicialmente, está marcada para as 18h (de Brasília), mas vai começar às 19h.
A "TNT Sports" informa que o capitão do Boca, Pablo Pérez, com cortes no braço e suspeita de estilhaços em um dos olhos, foi encaminhado para o hospital. O time pede o adiamento da partida.
Segundo o diário local 'Olé', o veterano Tévez, do Boca, chegou a vomitar no vestiário.
De torcida única, apenas o River terá representantes nas arquibancadas neste sábado. E alguns deles têm dado péssimo exemplo: colocando sinalizadores na cintura de crianças, para passarem despercebidas pelas revistas policiais.
Houve, também, grupos de torcedores do River que tentaram entrar no estádio sem ingressos.
Crianças são usadas para entrar com sinalizadores no final da Libertadores Crédito: Reprodução

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