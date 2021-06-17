Tudo pelos três pontos: Arana sofre corte profundo na cabeça após choque com jogador do Inter

O torcedor do Atlético-MG e quem acompanhava o jogo do Galo contra o Internacional levou um susto. Nos acréscimos da partida, o lateral-esquerdo teve um choque de cabeça com Vinícius Mello, do Inter, com ambos ficando caídos no chão. O lance que gerou a cabeçada acabou sendo pior par ao jogador do Galo que teve um corte feio na cabeça, que precisou levar pontos. Veja o vídeo acima. Arana está bem e foi mais uma prova da vontade atleticana no jogo, conseguindo três pontos diante do Inter fora de casa, ficando no G4 do Brasileirão. (Pedro Souza/Atlético-MG)