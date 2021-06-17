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Tudo pelos três pontos: Arana sofre corte profundo na cabeça após choque com jogador do Inter

A disputa com o jogador do Colorado rendeu um corte feio na cabeça do jogador do Galo que foi atendido e passa bem. Veja o vídeo!...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 22:22

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 22:22

O torcedor do Atlético-MG e quem acompanhava o jogo do Galo contra o Internacional levou um susto. Nos acréscimos da partida, o lateral-esquerdo teve um choque de cabeça com Vinícius Mello, do Inter, com ambos ficando caídos no chão. O lance que gerou a cabeçada acabou sendo pior par ao jogador do Galo que teve um corte feio na cabeça, que precisou levar pontos. Veja o vídeo acima. Arana está bem e foi mais uma prova da vontade atleticana no jogo, conseguindo três pontos diante do Inter fora de casa, ficando no G4 do Brasileirão. (Pedro Souza/Atlético-MG)

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