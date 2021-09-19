Tudo normal! Neymar deixa o dele, PSG vence o Lyon e segue 100% no Campeonato Francês

Crédito: Alain JOCARD / AFP

De virada, o PSG venceu o Lyon, em casa, neste domingo, em jogo que encerrou a sexta rodada do Campeonato Francês. O brasileiro Lucas Paquetá abriu o placar para os visitantes, aos 9 do segundo tempo, mas Neymar, de pênalti, empatou pouco depois. Icardi deu números finais nos acréscimos.

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O PSG foi escalado mais uma vez com o trio formado por Mbappé, Neymar e Messi, mas o argentino foi substituído por Hakimi quando o jogo ainda estava 1 a 1. Seu compatriota, Di Maria também foi titular e saiu, dando lugar para a entrada de mais um argentino, Icardi, que fez o gol da virada. Paquetá, pelo Lyon, também saiu. Bruno Guimarães jogou os 90 minutos pelo Lyon. Rafinha, pelo PSG, e Henrique, pelos donos da casa, não saíram do banco.

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