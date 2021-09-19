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Tudo normal! Neymar deixa o dele, PSG vence o Lyon e segue 100% no Campeonato Francês

Lucas Paquetá abre o placar para os visitantes, mas Paris Saint-Germain vira no fim e agora tem 18 pontos em seis jogos na Ligue 1...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 18:13
Crédito: Alain JOCARD / AFP
De virada, o PSG venceu o Lyon, em casa, neste domingo, em jogo que encerrou a sexta rodada do Campeonato Francês. O brasileiro Lucas Paquetá abriu o placar para os visitantes, aos 9 do segundo tempo, mas Neymar, de pênalti, empatou pouco depois. Icardi deu números finais nos acréscimos.
Confira a classificação do Campeonato Francês
O PSG foi escalado mais uma vez com o trio formado por Mbappé, Neymar e Messi, mas o argentino foi substituído por Hakimi quando o jogo ainda estava 1 a 1. Seu compatriota, Di Maria também foi titular e saiu, dando lugar para a entrada de mais um argentino, Icardi, que fez o gol da virada. Paquetá, pelo Lyon, também saiu. Bruno Guimarães jogou os 90 minutos pelo Lyon. Rafinha, pelo PSG, e Henrique, pelos donos da casa, não saíram do banco.
Panorama da competição
O PSG segue 100%, agora com 18 pontos após seis jogos. Já o Lyon é o nono, com oito pontos. O Olympique de Marselha é o vice-líder, com 13, mas um jogo a menos. Lens (12), Angers (11) e Nice (10), outro com só cinco jogos, fecham o G5. Atual campeão, o Lille é o 15º, com 5 pontos.

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