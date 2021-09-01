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Tudo igual! Com gols nos acréscimos, Athletico e FC Cascavel empatam pela semi do Paranaense

Na Arena da Baixada, o Furacão abriu vantagem e viu o rival conseguiu o gol de empate na sequência...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 17:28
Na Arena da Baixada, Athletico e FC Cascavel ficaram no empate por 1 a 1. Agora, quem vencer na partida de volta fica com a vaga na decisão. Nova igualdade faz a semifinal ser decidida nos pênaltis.
CALENDÁRIO
O jogo da volta entre as equipes acontece no dia 8 de setembro, às 15h20 (Horário de Brasília).
JOGO MORNO
O duelo começou morno na Arena da Baixada. Os dois times não aceleravam o jogo e o Furacão tinha mais dificuldade na hora de criar situações de perigo.
BLITZ
A partir dos 30 minutos, o Furacão resolveu forçar o jogo e criou uma ótima chance através de Léo Cittadini, que invadiu a grande área e, mesmo com opções, sentou o pé na bola e mandou por cima do gol. O lance animou o CAP, que tentou dar ritmo ao confronto e pressionar o FC Cascavel.
PRESSÃO DO FC CASCAVEL
Na metade final do jogo, o FC Cascavel resolveu se lançar ao ataque e começou a dar trabalho ao Athletico. Em pouco mais de 20 minutos foram três chances claras para o time visitante.
GOL DO FURACÃO
Nos acréscimos do confronto, Jadson mandou na área e Erick cabeceou para estufar as redes e colocar o Furacão em vantagem.
EMPATE DO FC CASCAVEL
Na saída de jogo, Willian Gomes fez jogada individual, invadiu a grande área e foi derrubado por Carlos Eduardo. Na cobrança, Robinho deslocou o goleiro e deixou tudo igual.

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