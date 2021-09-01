Tudo igual! Com gols nos acréscimos, Athletico e FC Cascavel empatam pela semi do Paranaense

Na Arena da Baixada, Athletico e FC Cascavel ficaram no empate por 1 a 1. Agora, quem vencer na partida de volta fica com a vaga na decisão. Nova igualdade faz a semifinal ser decidida nos pênaltis.

CALENDÁRIO

O jogo da volta entre as equipes acontece no dia 8 de setembro, às 15h20 (Horário de Brasília).

JOGO MORNO

O duelo começou morno na Arena da Baixada. Os dois times não aceleravam o jogo e o Furacão tinha mais dificuldade na hora de criar situações de perigo.

BLITZ

A partir dos 30 minutos, o Furacão resolveu forçar o jogo e criou uma ótima chance através de Léo Cittadini, que invadiu a grande área e, mesmo com opções, sentou o pé na bola e mandou por cima do gol. O lance animou o CAP, que tentou dar ritmo ao confronto e pressionar o FC Cascavel.

PRESSÃO DO FC CASCAVEL

Na metade final do jogo, o FC Cascavel resolveu se lançar ao ataque e começou a dar trabalho ao Athletico. Em pouco mais de 20 minutos foram três chances claras para o time visitante.

GOL DO FURACÃO

Nos acréscimos do confronto, Jadson mandou na área e Erick cabeceou para estufar as redes e colocar o Furacão em vantagem.

EMPATE DO FC CASCAVEL