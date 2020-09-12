Tudo igual! Botafogo e Resende empatam pelo Carioca Sub-20

Crédito: Fabio de Paula/BFR

Neste sábado, em partida válida pela terceira rodada do Taça Guanabara sub-20, o Botafogo empatou com o Resende por 1 a 1, no CEFAT, em Niterói. Com um a menos desde os 10 do segundo tempo, o Glorioso abriu o placar com o lateral Lucas, mas cedeu o empate aos 43 da etapa final, ao levar um gol de Bismarck.

Com o tropeço, o Alvinegro segue na terceira colocação do Grupo A com dois pontos (dois empates e uma derrota), atrás de Flamengo (6) e América (3). O Resende, por sua vez, está em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Vasco e Fluminense, ambos com nove pontos.