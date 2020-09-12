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Tudo igual! Botafogo e Resende empatam pelo Carioca Sub-20

Com um a menos desde os 10 do segundo tempo, o Glorioso abriu o placar com o lateral Lucas, mas cedeu o empate aos 43 da etapa final, ao levar um gol de Bismarck...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 18:50
Crédito: Fabio de Paula/BFR
Neste sábado, em partida válida pela terceira rodada do Taça Guanabara sub-20, o Botafogo empatou com o Resende por 1 a 1, no CEFAT, em Niterói. Com um a menos desde os 10 do segundo tempo, o Glorioso abriu o placar com o lateral Lucas, mas cedeu o empate aos 43 da etapa final, ao levar um gol de Bismarck.
Com o tropeço, o Alvinegro segue na terceira colocação do Grupo A com dois pontos (dois empates e uma derrota), atrás de Flamengo (6) e América (3). O Resende, por sua vez, está em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Vasco e Fluminense, ambos com nove pontos.
Na próxima rodada, o Botafogo voltará a campo contra o Friburguense, no Eduardo Guinle. No mesmo dia e horário, o Resende recebe a Cabofriense no Estádio do Trabalhador.

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