Tudo igual! Bordeaux e Lyon ficam no empate pelo Campeonato Francês

Crédito: Philippe LOPEZ/AFP

Em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Francês, Bordeaux e Lyon ficaram no empate por 0 a 0 no Stade de Bordeaux. Com o resultado, os donos da casa chegaram à cinco pontos e irão dormir na vice-liderança da competição. Já os visitantes têm quatro pontos, um jogo a menos e ainda não perderam na Ligue 1.

Na próxima rodada, o Lyon receberá o Nîmes, sexta, dia 18, às 16h, no Parc Olympique Lyonnais. No entanto, na terça, dia 15, a equipe voltará a campo para disputar um jogo adiado contra o Montpellier, fora de casa. O Bordeaux, por sua vez, jogará fora de casa, contra o Leans, no Stade Felix Bollaert, às 12h, dia 19.

Tempo bem disputadoA partida começou bem disputada, com as equipes se estudando e evitando dar qualquer espaço para o adversário finalizar. O primeiro tempo foi de bastante transpiração e pouco inspiração por parte dos times. Na melhor chance dos donos da casa, Samuel Kalu bateu para o gol, mas o goleiro Lopes defendeu com tranquilidade.

Lyon cresce na etapa finalNo segundo tempo, os visitantes foram para cima, mas pecaram no último passe. A equipe liderada por Depay, tentou adiantar a marcação e jogar no erro do adversário, mas só conseguiu incomodar o gol de Costil aos 20 minutos. Com o brasileiro Thiago Mendes, que chutou forte no meio do gol e obrigou o arqueiro a afastar o perigo.

A trave impede vitória do Lyon​Na melhor chance do Lyon no jogo, Houssem Aouar construiu uma linda jogada e bateu no canto de Costil. Contudo, a bola tocou lentamente na trave esquerda. No rebote, Cornet bateu com força, mas não pegou bem na bola, e ela passou por cima do gol.