  • Tucu Correa marca duas vezes e Inter de Milão vence a Udinese em casa pelo Campeonato Italiano
futebol

Tucu Correa marca duas vezes e Inter de Milão vence a Udinese em casa pelo Campeonato Italiano

Após primeiro tempo de placar zerado, argentino brilha na etapa final e garante vitória dos atuais campeões antes de semana pesada com Champions League e clássico com o Milan...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 10:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 10:26
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Vitória da Nerazzurri. Neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu a Udinese e os atuais campeões nacionais venceram a equipe alvinegra por 2 a 0 no Estádio San Siro. Os dois gols da partida foram feitos no segundo tempo, ambos pelo argentino Joaquín Correa.
PRESSÃOJogando em casa e brigando pelas primeiras posições, a Inter de Milão foi quem mais pressionou no primeiro tempo no Estádio San Siro, mas a Nerazzurri não conseguiu balançar as redes do goleiro Silvestri. Ao todo, foram oito finalizações contra apenas três da Udinese.
CORREA SALVAA situação mudou na etapa final e o argentino Joaquín 'Tucu' Correa salvou o time de Simone Inzaghi. Aos 15 minutos, o camisa 19 fez jogada individual, encarou a marcação e bateu forte no canto para abrir o placar. Oito minutos depois, o atacante recebeu de Dumfries na entrada da área e bateu forte e no alto para ampliar.
SITUAÇÃOCom a vitória, a Inter de Milão chega aos 24 pontos e agora torce contra Napoli e Milan, que ocupam as primeiras colocações do Campeonato Italiano. Neste ano, a Nerazzurri luta pelo scudetto pelo segundo ano consecutivo, o que não acontece desde as temporadas 2008/09 e 2009/10.
SEQUÊNCIA​Inter de Milão e Udinese voltam a campo pelo Campeonato Italiano no próximo domingo. A Nerazzurri fazo Derby della Madonnina contra o Milan, enquanto a equipe alvinegra recebe o Sassuolo. Antes, porém, o time de Simone Inzaghi encara o Sheriff Tiraspol pela Champions League.

