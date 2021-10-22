Tuchel sobre trabalhar com Neymar: 'Mais fácil treinar o Lukaku'

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Thomas Tuchel, comandante do Chelsea, revelou as dificuldades no período em que trabalhou no Paris Saint-Germain. O alemão participou do Festival Sport Trento e confessou que não era fácil dirigir uma equipe com Neymar e Mbappé. A entrevista completa sairá na "Sporweek", da "Gazzetta dello Sport", neste sábado.- Exerci mais a função de Ministro do Esporte, gestionando também familiares e amigos das estrelas. É mais fácil treinar o Lukaku do que Neymar e Mbappé - revelou o treinador dos Blues.

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No Paris Saint-Germain, Tuchel chegou em 2018 e permaneceu no clube por duas temporadas e meia. Neste período, o comandante conquistou seis títulos na França, além de ter chegado em uma inédita final de Champions League em que foi derrotado pelo Bayern de Munique.