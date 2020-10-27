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futebol

Tuchel, sobre Champions: 'Nossas expectativas são muito elevadas'

Técnico do Paris Saint-Germain espera postura diferente de sua equipe após derrota para o Manchester United na estreia. Marquinhos será titular, mas jogará no meio-campo...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:46

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 17:46
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
Na véspera do confronto com o Istambul Basaksehir, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, o técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, afirmou que seu time tem o desejo de novamente chegar longe na competição. Na última temporada, os franceses perderam a final para o Bayern de Munique.- Esta partida não vai começar a temporada porque já vencemos seis partidas do Campeonato Francês, que é uma grande atuação. Ninguém pode dizer o mesmo. Mas ela pode começar a temporada na Champions League, isso é claro. Somos sempre exigentes conosco, as nossas expectativas são muito elevadas. Este será o segundo jogo e ainda não temos um ponto. O jogo com o Manchester United deve nos lembrar que é preciso estar pronto para vencer.
O treinador do PSG também confirmou que o brasileiro Marquinhos, zagueiro de origem, começará o jogo contra os turcos atuando no meio-campo, jogando como volante. O camisa 5 já atuou em outras oportunidades neste setor e foi bem.
- Contra o Dijon, foi uma decisão pela equipa, não contra alguém. Pensei muito nisso porque gosto muito do que o Marquinhos faz por nós no meio. Eu sinto que ele é mais importante para nós quando está neste papel. Na quarta-feira, portanto, ele jogará no meio para nos ajudar a vencer esta partida.

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