Tuchel se preocupa após lesão de Neymar: 'Espero que não seja grave'

Após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Istambul Basaksehir, na Turquia, pela Liga dos Campeões, o técnico do clube francês, Thomas Tuchel, mostrou preocupação com Neymar. O brasileiro deixou o campo no primeiro tempo com uma lesão na coxa e foi substituído por Sarabia.- Espero que não seja uma lesão grave. Temos de esperar pelos exames de imagem que serão feitos amanhã. É no adutor da coxa esquerda - disse o comandante do PSG.