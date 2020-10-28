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futebol

Tuchel se preocupa após lesão de Neymar: 'Espero que não seja grave'

Técnico do Paris Saint-Germain se mostra preocupado com sua principal estrela, mas diz que só depois dos exames que poderá afirmar alguma coisa sobre o jogador...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 18:11

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 18:11
Crédito: OZAN KOSE / AFP
Após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Istambul Basaksehir, na Turquia, pela Liga dos Campeões, o técnico do clube francês, Thomas Tuchel, mostrou preocupação com Neymar. O brasileiro deixou o campo no primeiro tempo com uma lesão na coxa e foi substituído por Sarabia.- Espero que não seja uma lesão grave. Temos de esperar pelos exames de imagem que serão feitos amanhã. É no adutor da coxa esquerda - disse o comandante do PSG.
Questionado sobre as atuações do clube parisiense, que até o momento não empolgaram, Tuchel disse que sabe que o time pode melhorar, mas citou as adversidades da temporada para justificar.
- Sabemos que podemos jogar melhor, mas temos que aceitar que não podemos fazer isso agora. É mais difícil, mas quero proteger meus jogadores porque acho que eles estão fazendo o máximo.

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