Tuchel pode cair do PSG em caso de derrota para o Lille no domingo

Thomas Tuchel, técnico do Paris Saint-Germain, está com o cargo ameaçado em caso de derrota para o Lille no domingo, segundo o “L’Equipe”. A derrota para o Lyon no último final de semana e a perda da liderança do Campeonato Francês fez com que os bastidores do clube fossem agitados nos últimos dias.

No entanto, sair do topo da classificação não é o que mais preocupa os dirigentes, pois a competição só tem apenas 14 jogos. O estilo de jogo e a fragilidade defensiva que a equipe vem demonstrando nas últimas partidas são fatores que preocupam quando se pensa no futuro da temporada do PSG.Nesta quarta-feira, os comandados de Tuchel enfrentam o Lorient e jogam sem Neymar, devido a lesão sofrida pelo brasileiro no duelo contra o Lyon. A vitória é importante para que o técnico alemão tenha estabilidade, visto que seu nome balança no cargo há algumas semanas e seu contrato termina ao fim da temporada.