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Tuchel pode cair do PSG em caso de derrota para o Lille no domingo

Técnico alemão tem cargo ameaçado após derrota para o Lyon no último domingo e perda da liderança do Campeonato Francês. Contrato do treinador termina ao fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 10:46

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 10:46

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
Thomas Tuchel, técnico do Paris Saint-Germain, está com o cargo ameaçado em caso de derrota para o Lille no domingo, segundo o “L’Equipe”. A derrota para o Lyon no último final de semana e a perda da liderança do Campeonato Francês fez com que os bastidores do clube fossem agitados nos últimos dias.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
No entanto, sair do topo da classificação não é o que mais preocupa os dirigentes, pois a competição só tem apenas 14 jogos. O estilo de jogo e a fragilidade defensiva que a equipe vem demonstrando nas últimas partidas são fatores que preocupam quando se pensa no futuro da temporada do PSG.Nesta quarta-feira, os comandados de Tuchel enfrentam o Lorient e jogam sem Neymar, devido a lesão sofrida pelo brasileiro no duelo contra o Lyon. A vitória é importante para que o técnico alemão tenha estabilidade, visto que seu nome balança no cargo há algumas semanas e seu contrato termina ao fim da temporada.

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