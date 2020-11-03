Tuchel lamenta desfalques do Paris Saint-Germain para duelo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

Com uma série de desfalques para o duelo com o RB Leipzig pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira, o técnico Thomas Tuchel, do Paris Saint-Germain se mostrou preocupado em entrevista coletiva nesta terça. O treinado do PSG disse que sua equipe precisa crescer junta nesta situação.- Estão faltando muitos jogadores importantes, isso é claro. Não estamos felizes com isso, mas não podemos ficar tristes quando nos preparamos para um jogo como este. Vamos tentar fazer um jogo em equipe, com um pouco mais de esforço e mentalidade. Temos que crescer juntos nesta situação. No futebol, por 90 minutos, é possível. Todo mundo quer jogar - disse Tuchel.

O duelo marca a reedição de uma das semifinais da última edição da LIga dos Campeões. Na ocasião, os franceses bateram os alemães por 3 a 0 e foram para a decisão contra o Bayern de Munique. O treinador do PSG comparou as duas partidas e disse o que espera da postura do RB Leipzig.