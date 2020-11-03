Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tuchel lamenta desfalques do Paris Saint-Germain para duelo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões
futebol

Tuchel lamenta desfalques do Paris Saint-Germain para duelo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões

Técnico do PSG não terá cinco jogadores à disposição para partida desta quarta-feira: Kylian Mbappé, Neymar Jr., Marco Verratti, Mauro Icardi e Julian Draxler estão fora do duelo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:09

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:09

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
Com uma série de desfalques para o duelo com o RB Leipzig pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira, o técnico Thomas Tuchel, do Paris Saint-Germain se mostrou preocupado em entrevista coletiva nesta terça. O treinado do PSG disse que sua equipe precisa crescer junta nesta situação.- Estão faltando muitos jogadores importantes, isso é claro. Não estamos felizes com isso, mas não podemos ficar tristes quando nos preparamos para um jogo como este. Vamos tentar fazer um jogo em equipe, com um pouco mais de esforço e mentalidade. Temos que crescer juntos nesta situação. No futebol, por 90 minutos, é possível. Todo mundo quer jogar - disse Tuchel.
O duelo marca a reedição de uma das semifinais da última edição da LIga dos Campeões. Na ocasião, os franceses bateram os alemães por 3 a 0 e foram para a decisão contra o Bayern de Munique. O treinador do PSG comparou as duas partidas e disse o que espera da postura do RB Leipzig.
- É totalmente diferente da semifinal. Se olharmos para os onze, não podemos esperar o mesmo jogo. Tínhamos mostrado as nossas qualidades e experiência em Portugal. Fizemos um jogo muito sólido, com controle. Quarta-feira, será uma nova partida. Acho que o Leipzig vai se defender mais dentro de campo porque essa equipe vai jogar em casa, em outro contexto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados