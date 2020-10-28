Tuchel e Leonardo não mantém boa relação no Paris Saint-Germain

Thomas Tuchel e Leonardo, diretor de futebol do PSG, não mantém boa relação. De acordo com o "Le Parisien", o único motivo do treinador ainda não ter sido demitido é que, para que isso aconteça, o clube francês terá que pagar 10 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões).

Ameaçado no cargo, Tuchel tem apenas oito meses de contrato com o Paris Saint-Germain. Por isso, o clube francês aguarda até o fim do vínculo para contratar outro comandante. O "Le Parisien" vê a demissão de Tuchel como improvável, mesmo que o Paris Saint-Germain não vença contra o Istambul Basaksehir. Leonardo é favorável à demissão do treinador.