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futebol

Tuchel é favorito para substituir Solskjaer e assumir o United

Técnico alemão termina seu contrato com o Paris Saint-Germain ao final da temporada. Norueguês tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2022, mas trabalho é questionado...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 11:09

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 11:09

Crédito: Tuchel pode ser técnico do Manchester United na próxima temporada (FRANCK FIFE / AFP
O técnico Thomas Tuchel, atualmente no Paris Saint-Germain, é o favorito para substituir Solskjaer na próxima temporada, segundo o “Bild”. O treinador alemão tem contrato com a equipe francesa até o final desta época, enquanto o norueguês possui vínculo até 2022, mas tem o trabalho muito questionado.O Manchester United decepciona no Campeonato Inglês, ocupando apenas a quinta colocação após 11 rodadas, enquanto na Liga dos Campeões corre o risco de ser eliminado na fase de grupos. Após um bom início no torneio continental, os Diabos Vermelhos precisam segurar o empate contra o RB Leipzig, na Alemanha, para conseguir vaga nas oitavas de final.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
Caso saia da principal competição de futebol da Europa, Solskjaer vai balançar ainda mais no cargo. Nos últimos meses, diversos nomes, como o de Mauricio Pochettino e de Massimiliano Allegri apareceram na agenda do Manchester United para assumir o comando em caso de uma possível demissão do comandante atual.

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