Tuchel é favorito para substituir Solskjaer e assumir o United

O técnico Thomas Tuchel, atualmente no Paris Saint-Germain, é o favorito para substituir Solskjaer na próxima temporada, segundo o “Bild”. O treinador alemão tem contrato com a equipe francesa até o final desta época, enquanto o norueguês possui vínculo até 2022, mas tem o trabalho muito questionado.O Manchester United decepciona no Campeonato Inglês, ocupando apenas a quinta colocação após 11 rodadas, enquanto na Liga dos Campeões corre o risco de ser eliminado na fase de grupos. Após um bom início no torneio continental, os Diabos Vermelhos precisam segurar o empate contra o RB Leipzig, na Alemanha, para conseguir vaga nas oitavas de final.