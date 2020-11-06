Tuchel é contra convocações de Neymar e Mbappé

Treinador do Paris Saint-Germain e comandante de Neymar e Mbappé, Thomas Tuchel não gostou das convocações dos craques da equipe francesa. Para o técnico, as seleções deveriam cortar os dois jogadores, que se encontram lesionados.

- É o direito das seleções chamarem os seus jogadores. Não podemos fazer nada. Preferia que não tivessem sido chamados para as seleções, porque estão lesionados e não podem jogar. Agora, eles foram chamados e não podemos fazer nada - disse Tuchel.Depois da derrota para o RB Leipzig pela Liga dos Campeões, na qual os dois jogadores não estavam em campo, o cargo de Tuchel ficou mais ameaçado. Ele tem contrato com o PSG até junho de 2021.