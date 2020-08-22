Tuchel diz que PSG está pronto para final e descarta 'grandes mudanças'

Crédito: Divulgação / PSG / Site oficial

O Paris Saint-Germain não terá muitas mudanças para enfrentar o Bayern de Munique neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em Lisboa. Na coletiva realizada neste sábado, o treinador Thomas Tuchel ressaltou a dificuldade da decisão e frisou que o time não passará por modificações profundas.

- Vai ser muito difícil. Sabemos que o Bayern venceu todos os seus jogos e é uma equipe muito forte. Mas sempre há espaços e soluções a serem encontradas. Agora não é hora para grandes mudanças - destacou.A dúvida que permanece é sobre a participação de Keilor Navas, que continua em tratamento de uma lesão na coxa e foi desfalque na semifinal diante do RB Leipzig. Sergio Rico foi escolhido na ocasião para assumir a meta. O volante Marco Verratti deve ser novidade na decisão.

- A lesão de Marco não foi muscular, então o risco não é grande, é apenas uma questão de dor. Ele tem capacidade de jogar 120 minutos? Não, com certeza. Vou decidir amanhã (domingo) se ele será titular ou não - afirmou.Tuchel ainda citou as recorrentes participações do Bayern de Munique em finais, mas destacou a confiança do Paris Saint-Germain.