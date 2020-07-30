Tuchel diz acreditar que Mbappé poderá jogar contra a Atalanta

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Antes da partida contra o Lyon pela Copa da Liga Francesa, Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain, concedeu uma entrevista coletiva. O comandante disse acreditar que Mbappé poderá jogar contra a Atalanta.

- Sim, acredito que possa jogar (contra a Atalanta). Mas será muito apertado, isso é óbvio. Todos os dias contam para acontecer um milage - disse Tuchel.