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futebol

Tuchel diz acreditar que Mbappé poderá jogar contra a Atalanta

Treinador do PSG revelou que aguarda um "milagre"
para que o atacante possa atuar a maior parte da partida...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 16:09
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Antes da partida contra o Lyon pela Copa da Liga Francesa, Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain, concedeu uma entrevista coletiva. O comandante disse acreditar que Mbappé poderá jogar contra a Atalanta.
- Sim, acredito que possa jogar (contra a Atalanta). Mas será muito apertado, isso é óbvio. Todos os dias contam para acontecer um milage - disse Tuchel.
O Paris Saint-Germain jogará as quartas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta, no próximo dia 12, às 16h (horário de Brasília).

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