Tuchel desabafa após derrota para Leipzig: 'Faltam jogadores, ritmo'

Crédito: PSG saiu na frente, mas cedeu a virada para o RB Leipzig (Divulgação Twitter

Após a derrota para o RB Leipzig por 2 a 1 pela Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain se complicou na classificação do grupo. O técnico Thomas Tuchel sentiu a ausência de grandes jogadores que não puderam entrar em campo por lesões, como Neymar, Mbappé, Icardi, Verratti e Draxler e reclamou da falta de sequência.

- Fizemos um bom jogo em que era possível liderar por 2 a 0. Fizemos um bom primeiro tempo, mas o segundo foi mais complicado. Faltam jogadores, ritmo. Temos que mudar todas as partidas. Foi um duelo disputado. Ainda temos nosso destino em nossas mãos.

O comandante alemão também desabafou ao ser questionado sobre o plano de jogo estabelecido para o confronto.

- Qualquer um pode ser treinador após o jogo. Se esperava um jogo melhor, é sua opinião. Se esperava uma vitória certa, é sua opinião. Temos que aceitar que estamos em um grupo difícil. Não vou deixar de confiar no meu time e faremos de tudo para reverter na segunda partida.