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futebol

Tuchel desabafa após derrota para Leipzig: 'Faltam jogadores, ritmo'

Paris Saint-Germain jogou desfalcado de suas principais peças do elenco, perdeu de 2 a 1 para time alemão na Champions e precisa se recuperar nas partidas de volta...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 09:27

LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 09:27
Crédito: PSG saiu na frente, mas cedeu a virada para o RB Leipzig (Divulgação Twitter
Após a derrota para o RB Leipzig por 2 a 1 pela Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain se complicou na classificação do grupo. O técnico Thomas Tuchel sentiu a ausência de grandes jogadores que não puderam entrar em campo por lesões, como Neymar, Mbappé, Icardi, Verratti e Draxler e reclamou da falta de sequência.
- Fizemos um bom jogo em que era possível liderar por 2 a 0. Fizemos um bom primeiro tempo, mas o segundo foi mais complicado. Faltam jogadores, ritmo. Temos que mudar todas as partidas. Foi um duelo disputado. Ainda temos nosso destino em nossas mãos.
O comandante alemão também desabafou ao ser questionado sobre o plano de jogo estabelecido para o confronto.
- Qualquer um pode ser treinador após o jogo. Se esperava um jogo melhor, é sua opinião. Se esperava uma vitória certa, é sua opinião. Temos que aceitar que estamos em um grupo difícil. Não vou deixar de confiar no meu time e faremos de tudo para reverter na segunda partida.
Com a derrota, o PSG amarga a 3ª colocação do Grupo H com três pontos, assim como o Istanbul Basaksehir. O Manchester United lidera a chave com seis pontos conquistados, enquanto o RB Leipzig ocupa a vice-liderança. No dia 24 de novembro, o PSG se reencontra com os alemães para dar início aos jogos de volta

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