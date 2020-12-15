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futebol

Tuchel deixa em aberto presença de Neymar na próxima rodada do Campeonato Francês

Atacante brasileiro se lesionou em dividida com Thiago Mendes na partida
entre PSG e Lyon. Equipe parisiense enfrenta o Lille no final de semana...

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 12:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 12:46
Crédito: AFP
Neymar não estará em campo pelo jogo desta quarta-feira, contra o Lorient, pelo Campeonato Francês. Apesar disso, a presença do craque brasileiro para a partida do final de semana, contra o Lille, é possível. Para Tuchel, existem possibilidades de que isso aconteça.
- Não é impossível. Vamos tentar de tudo para que possa regressar contra o Lille. Não digo que estará ou não disponível. Amanhã vai realizar um exame, depois poderemos dar mais detalhes - disse.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1Na partida do último final de semana, Neymar deixou a partida no final e teve que sair de campo de maca, com muitas dores no tornozelo esquerdo, após uma entrada forte de Thiago Mendes.

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