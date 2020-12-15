Tuchel deixa em aberto presença de Neymar na próxima rodada do Campeonato Francês

Crédito: AFP

Neymar não estará em campo pelo jogo desta quarta-feira, contra o Lorient, pelo Campeonato Francês. Apesar disso, a presença do craque brasileiro para a partida do final de semana, contra o Lille, é possível. Para Tuchel, existem possibilidades de que isso aconteça.

- Não é impossível. Vamos tentar de tudo para que possa regressar contra o Lille. Não digo que estará ou não disponível. Amanhã vai realizar um exame, depois poderemos dar mais detalhes - disse.