Tuchel critica jornalista por pergunta sobre performance do PSG

Crédito: PSG conseguiu vitória importante contra o RB Leipzig na última terça-feira (AFP

Questionado sobre a performance do Paris Saint-Germain após a vitória contra o RB Leipzig por 1 a 0 pela Liga dos Campeões, o técnico Thomas Tuchel explodiu ao criticar o jornalista que fez a pergunta e defender seus jogadores. O alemão elogiou a postura do time em campo apesar das dificuldades encontradas no caminho.

- Estou cansado de sempre responder suas perguntas. Vá fazê-la no vestiário se tiver coragem. Os jogadores deram tudo fisicamente, se for ao vestiário irá encontrá-los cansados, estão mortos, jogaram com o coração e estou muito cansado de sempre ter que te dar explicações.