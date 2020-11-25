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futebol

Tuchel critica jornalista por pergunta sobre performance do PSG

Técnico da equipe francesa exaltou jogadores após vitória por 1 a 0 sobre o RB Leipzig pela Liga dos Campeões. Atual vice-campeão está em segundo lugar no Grupo H...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 10:19

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 10:19
Crédito: PSG conseguiu vitória importante contra o RB Leipzig na última terça-feira (AFP
Questionado sobre a performance do Paris Saint-Germain após a vitória contra o RB Leipzig por 1 a 0 pela Liga dos Campeões, o técnico Thomas Tuchel explodiu ao criticar o jornalista que fez a pergunta e defender seus jogadores. O alemão elogiou a postura do time em campo apesar das dificuldades encontradas no caminho.
- Estou cansado de sempre responder suas perguntas. Vá fazê-la no vestiário se tiver coragem. Os jogadores deram tudo fisicamente, se for ao vestiário irá encontrá-los cansados, estão mortos, jogaram com o coração e estou muito cansado de sempre ter que te dar explicações.
Com a vitória, o PSG ocupou a segunda colocação do grupo ao ultrapassar justamente o RB Leipzig e mantém vivo o sonho da classificação às oitavas de final da Champion League. Na próxima semana, a equipe de Thomas Tuchel viaja para encarar o Manchester United, líder da chave com nove pontos.

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