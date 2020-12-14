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futebol

Tuchel confirma que Icardi deverá voltar apenas em 2021

Treinador do Paris Saint-Germain revelou ter dúvidas de
que o atacante argentino possa atuar ainda este ano...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 15:16

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 15:16

Crédito: MARTIN BUREAU / AFP
Thomas Tuchel tem mais um problema confirmado para sua equipe. Nesta segunda-feira, o treinador do Paris Saint-Germain confirmou que Mauro Icardi não deve mais atuar em 2020.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
- Estou bastante preocupado. Espero que ele continue trabalhando com o departamento médico para regressar o mais rapidamente possível. Mas só vou utilizá-lo quando estiver nas condições perfeitas. E tenho dúvidas que isso aconteça antes do início do próximo ano - disse o treinador.Contratado em definitivo no início da temporada, Icardi se lesionou no dia 28 de novembro. Ele soma dois gols em cinco jogos em 20/21.

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