Tuchel confirma que Icardi deverá voltar apenas em 2021

Thomas Tuchel tem mais um problema confirmado para sua equipe. Nesta segunda-feira, o treinador do Paris Saint-Germain confirmou que Mauro Icardi não deve mais atuar em 2020.

- Estou bastante preocupado. Espero que ele continue trabalhando com o departamento médico para regressar o mais rapidamente possível. Mas só vou utilizá-lo quando estiver nas condições perfeitas. E tenho dúvidas que isso aconteça antes do início do próximo ano - disse o treinador.Contratado em definitivo no início da temporada, Icardi se lesionou no dia 28 de novembro. Ele soma dois gols em cinco jogos em 20/21.