Tuca Guimarães valoriza estreia vitoriosa pelo Juventus-SC e projeta novo duelo com o Aimoré

Crédito: Divulgação/Juventus-SC

Contratado no último dia 12 de julho pelo Juventus-SC, o técnico Tuca Guimarães estreou com vitória diante do Aimoré, no último domingo, ao superar o adversário por 1 a 0, no estádio João Marcatto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Série D-2021 clicando aqui

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Satisfeito com o desempenho da equipe, Tuca Guimarães já está com as atenções voltadas para o início do segundo turno do Grupo 8 da competição, que será contra o mesmo Aimoré, mas desta vez no Rio Grande do Sul.

- Fizemos uma boa partida contra o Aimoré. Nossa equipe criou várias oportunidades de gol e poderíamos até ter saído de campo com um resultado mais elástico. Mas o importante foram os três pontos conquistados e a nossa entrada no G4 do Grupo 8 - disse Tuca, antes de completar.

- Agora sabemos que será um novo jogo, com outra atmosfera e com muitas dificuldades pela frente. Mas estamos fazendo uma boa semana de treinamentos e estou conseguindo aos poucos implementar um pouco das minhas ideias no dia a dia. Vamos ao Rio Grande do Sul com o objetivo de fazer mais uma boa partida, competir bastante e voltar com um bom resultado para casa - concluiu o treinador.