Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tuca Guimarães valoriza estreia vitoriosa pelo Juventus-SC e projeta novo duelo com o Aimoré
futebol

Tuca Guimarães valoriza estreia vitoriosa pelo Juventus-SC e projeta novo duelo com o Aimoré

Treinador fez sua primeira partida no comando do Juventus e já levou equipe ao G4 da Série D do Campeonato Brasileiro
...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 19:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 19:45
Crédito: Divulgação/Juventus-SC
Contratado no último dia 12 de julho pelo Juventus-SC, o técnico Tuca Guimarães estreou com vitória diante do Aimoré, no último domingo, ao superar o adversário por 1 a 0, no estádio João Marcatto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Série D-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja quase 30 bons jogadores sul-americanos sem contrato
Satisfeito com o desempenho da equipe, Tuca Guimarães já está com as atenções voltadas para o início do segundo turno do Grupo 8 da competição, que será contra o mesmo Aimoré, mas desta vez no Rio Grande do Sul.
- Fizemos uma boa partida contra o Aimoré. Nossa equipe criou várias oportunidades de gol e poderíamos até ter saído de campo com um resultado mais elástico. Mas o importante foram os três pontos conquistados e a nossa entrada no G4 do Grupo 8 - disse Tuca, antes de completar.
- Agora sabemos que será um novo jogo, com outra atmosfera e com muitas dificuldades pela frente. Mas estamos fazendo uma boa semana de treinamentos e estou conseguindo aos poucos implementar um pouco das minhas ideias no dia a dia. Vamos ao Rio Grande do Sul com o objetivo de fazer mais uma boa partida, competir bastante e voltar com um bom resultado para casa - concluiu o treinador.
A partida acontece no próximo domingo, às 15h, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. O Juventus tem oito pontos e ocupa a quarta colocação no grupo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados