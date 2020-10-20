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Trunfo do Shakhtar: Marcos Antônio reencontra Vini Jr, ex-companheiro de Seleção de base, pela Champions

Meia revelado pelo Athletico será uma das armas do Shakhtar Donetsk, bastante desfalcado, para enfrentar o Real Madrid, nesta quarta-feira, fora de casa...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 17:20
Crédito: Divulgação/Shakhtar Donetsk
O meia Marcos Antônio, do Shakhtar Donetsk, estreará na Liga dos Campeões desta temporada nesta quarta-feira, contra o Real Madrid, pela fase de grupos da competição, a partir das 13h55 (de Brasília). Marcos reencontrará o ex-companheiro de Seleção Brasileira de base Vinícius Júnior.
Na temporada passada, o meia atuou em 31 partidas, marcou três gols e deu três assistências. Já no calendário 2020/21 do futebol europeu, Marcos conta com seis jogos, um gol e duas assistências - acumulados no último jogo, quando brilhou diante do FC Lviv, pelo Campeonato Ucraniano.
Aos 20 anos, Marcos Antônio tende a ser um trunfo de um Shakhtar que deve sentir a ausência de grandes peças importantes para a equipe chegar à última semifinal da Liga Europa, por exemplo. Compatriotas do jovem revelado pelo Athletico-PR, os brasileiros Alan Patrick, Junior Moraes e Taison não viajaram para a capital espanhola. E há outras cinco ausências significativas para a estreia na principal competição do continente - por conta de casos de Covid-19 na equipe, oito atletas não foram a Madri, ao todo.
Ainda sobre Marcos Antônio: o meia foi indicado ao "Golden Boy 2020", prêmio concedido pelo jornal italiano Tuttosport, em um total de 100 jovens promessas do futebol europeu, ficando entre os 40 finalistas, ao lado de outros dois brasileiros: Vinícius Jr. e Rodrygo, ambos do Real e que seguem na briga. Amanhã, a nova safra tupiniquim promete.

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