Trunfo do Shakhtar: Marcos Antônio reencontra Vini Jr, ex-companheiro de Seleção de base, pela Champions

Crédito: Divulgação/Shakhtar Donetsk

O meia Marcos Antônio, do Shakhtar Donetsk, estreará na Liga dos Campeões desta temporada nesta quarta-feira, contra o Real Madrid, pela fase de grupos da competição, a partir das 13h55 (de Brasília). Marcos reencontrará o ex-companheiro de Seleção Brasileira de base Vinícius Júnior.

Na temporada passada, o meia atuou em 31 partidas, marcou três gols e deu três assistências. Já no calendário 2020/21 do futebol europeu, Marcos conta com seis jogos, um gol e duas assistências - acumulados no último jogo, quando brilhou diante do FC Lviv, pelo Campeonato Ucraniano.

Aos 20 anos, Marcos Antônio tende a ser um trunfo de um Shakhtar que deve sentir a ausência de grandes peças importantes para a equipe chegar à última semifinal da Liga Europa, por exemplo. Compatriotas do jovem revelado pelo Athletico-PR, os brasileiros Alan Patrick, Junior Moraes e Taison não viajaram para a capital espanhola. E há outras cinco ausências significativas para a estreia na principal competição do continente - por conta de casos de Covid-19 na equipe, oito atletas não foram a Madri, ao todo.