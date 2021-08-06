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futebol

Troyes x PSG: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

Depois de perder o Campeonato Francês na última temporada, equipe parisiense vem com elenco cheio de estrelas em busca do título. Ainda de férias, Neymar não joga...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 14:12

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 14:12
Crédito: Divulgação / PSG
A bola vai rolar para o início do Campeonato Francês. Neste sábado, o todo poderoso Paris Saint-Germain, mais reforçado do que nunca, visita o Troyes na estreia da competição nacional. O jogo acontece no Stade de l'Aube, na cidade homônima ao time da casa, às 16h (de Brasília).
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1TROYESAntes da partida, o técnico Laurent Battles elogiou a preparação de sua equipe na pré-temporada, mas afirmou que seu time terá uma missão complicada contra o "melhor clube da França" na estreia da Ligue 1.
- Tentamos implementar um sistema que nos permite ser mais fortes. Não corremos perigo, mas ainda há muito trabalho a fazer. Apesar de ter sido um amistoso, jogamos de forma competitiva. Enfrentaremos o maior time do país na estreia. Depende de nós estarmos prontos - disse Battles.
PARIS SAINT-GERMAINO técnico Mauricio Pochettino afirmou que o importante é começar o campeonato com vitória para ter resultado lá na frente. O treinador argentino ainda não terá à disposição alguns atletas contratados, como Sergio Ramos e Donnarumma, e outros que disputaram competições com suas seleções, como Neymar, Verratti, Marquinhos, Di María e Paredes.
- Queremos começar bem a temporada contra o Troyes. Estamos focados no início da temporada, queremos fazer um início de campeonato muito bom, é nisso que estamos focados. Fazer um bom começo para o restante da competição - disse Pochettino.
+ Encaixamos Messi em 15 gigantes do futebol mundial. Veja como ficariam os times!FICHA TÉCNICA
Troyes x Paris Saint-GermainLigue 1 - Campeonato Francês1ª Rodada​Data e horário: 07/08/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Stade de l'Aube, em Troyes (FRA)Árbitro: Amaury DelerueAssistentes: Guillaume Debart e Erwan FinjeanTransmissão: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
TROYES (Técnico: Laurent Battles)Gallon; Hajjam, Giraudon e Salmier; Kouamé, Chambost, Tardieu e Dingomé; Kabore, Ripart e Lumeka.
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe e Diallo; Ander Herrera, Danilo Pereira e Wijnaldum; Draxler, Icardi e Mbappé.

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