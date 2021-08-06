Troyes x PSG: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

Crédito: Divulgação / PSG

A bola vai rolar para o início do Campeonato Francês. Neste sábado, o todo poderoso Paris Saint-Germain, mais reforçado do que nunca, visita o Troyes na estreia da competição nacional. O jogo acontece no Stade de l'Aube, na cidade homônima ao time da casa, às 16h (de Brasília).

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1TROYESAntes da partida, o técnico Laurent Battles elogiou a preparação de sua equipe na pré-temporada, mas afirmou que seu time terá uma missão complicada contra o "melhor clube da França" na estreia da Ligue 1.

- Tentamos implementar um sistema que nos permite ser mais fortes. Não corremos perigo, mas ainda há muito trabalho a fazer. Apesar de ter sido um amistoso, jogamos de forma competitiva. Enfrentaremos o maior time do país na estreia. Depende de nós estarmos prontos - disse Battles.

PARIS SAINT-GERMAINO técnico Mauricio Pochettino afirmou que o importante é começar o campeonato com vitória para ter resultado lá na frente. O treinador argentino ainda não terá à disposição alguns atletas contratados, como Sergio Ramos e Donnarumma, e outros que disputaram competições com suas seleções, como Neymar, Verratti, Marquinhos, Di María e Paredes.

- Queremos começar bem a temporada contra o Troyes. Estamos focados no início da temporada, queremos fazer um início de campeonato muito bom, é nisso que estamos focados. Fazer um bom começo para o restante da competição - disse Pochettino.

+ Encaixamos Messi em 15 gigantes do futebol mundial. Veja como ficariam os times!FICHA TÉCNICA

Troyes x Paris Saint-GermainLigue 1 - Campeonato Francês1ª Rodada​Data e horário: 07/08/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Stade de l'Aube, em Troyes (FRA)Árbitro: Amaury DelerueAssistentes: Guillaume Debart e Erwan FinjeanTransmissão: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

TROYES (Técnico: Laurent Battles)Gallon; Hajjam, Giraudon e Salmier; Kouamé, Chambost, Tardieu e Dingomé; Kabore, Ripart e Lumeka.