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Troyes x Lyon: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Campeonato Francês

Time do brasileiro Lucas Paquetá vive fase ruim é apenas o 11º no torneio, com 28 pontos...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 14:23

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 14:23

O Lyon atravessa momento ruim na temporada e busca reabilitação diante do modesto Troyes, neste domingo, às 13h. A equipe comandada por Peter Bosz é apenas a 11ª colocada do Campeonato Francês, com 25 pontos, longe do G-4 da competição. O confronto ocorre no Stade de L´Aube e é váliido pela 21ª rodada do torneio.O time do brasileiro Lucas Paquetá não vence há seis rodadas no campeonato e somou apenas quatro pontos nos últimos 18 disputados. Peter Bosz tem os desfalques de Tino Kadewere, Islam Slimani e Karl Toko Ekambi, que disputam a Copa Africana de Nações, mas tem o retorno do meia brasileiro ex-Flamengo que se recuperou da covid-19.
- Meu trabalho é pensar em como vencer. Há sempre períodos mais complicados para os atacantes. Eu sei que quando Moussa marcar ele vai continuar. Temos um equilíbrio melhor, principalmente defensivamente. Antes, quando perdíamos a bola, estávamos muito abertos. Tivemos mais oportunidades de treinar e colocar o sistema em prática - disse o técnico em coletiva.
FICHA TÉCNICA:Troyes x Lyon
Campeonato Francês - Rodada 21Data e horário: 16/01/2022, às 13h (de Brasília)Local: Stade de L´Aube (FRA)Árbitro: Jérôme BrisardOnde assistir: ESPN Brasil
Troyes provável escalação:Gallon; Biancone, Giraudon, Rami, Salmier, Conte; Chavalerin, Tardieu; Ripart; Dingome, Chadli. Técnico: Laurent Battles
Lyon provável escalação:Lopes; Lukeba, Boateng, Da Silva; Dubois, Guimaraes, Caqueret, Emerson; Paqueta, Aouar; Dembele. Técnico: Peter Bosz
Crédito: LucasPaquetávivebommomentonaFrança,aocontráriodoLyon(Foto:JEFFPACHOUD/AFP

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