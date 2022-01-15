Troyes x Lyon: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Campeonato Francês

O Lyon atravessa momento ruim na temporada e busca reabilitação diante do modesto Troyes, neste domingo, às 13h. A equipe comandada por Peter Bosz é apenas a 11ª colocada do Campeonato Francês, com 25 pontos, longe do G-4 da competição. O confronto ocorre no Stade de L´Aube e é váliido pela 21ª rodada do torneio.O time do brasileiro Lucas Paquetá não vence há seis rodadas no campeonato e somou apenas quatro pontos nos últimos 18 disputados. Peter Bosz tem os desfalques de Tino Kadewere, Islam Slimani e Karl Toko Ekambi, que disputam a Copa Africana de Nações, mas tem o retorno do meia brasileiro ex-Flamengo que se recuperou da covid-19.