Troy Deeney, do Watford, pode ser o novo reforço do Tottenham

Buscando um reforço para o setor ofensivo, o Tottenham mira Troy Deeney, rebaixado com o Watford na atual temporada. O "Daily Mail" garante que os Spurs entraram em contato com o atacante e José Mourinho o enxerga como uma boa opção.
A primeira ideia do Tottenham é um empréstimo de Deeney. O Watford, que disputará a segunda divisão, não está contente com essa opção pois o contrato do atacante termina em um ano.
Além de Deeney, José Mourinho também observa Callum Wilson, do Bournemouth, que também foi rebaixado para a segunda divisão.