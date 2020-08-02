Troy Deeney, do Watford, pode ser o novo reforço do Tottenham

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Buscando um reforço para o setor ofensivo, o Tottenham mira Troy Deeney, rebaixado com o Watford na atual temporada. O "Daily Mail" garante que os Spurs entraram em contato com o atacante e José Mourinho o enxerga como uma boa opção.

A primeira ideia do Tottenham é um empréstimo de Deeney. O Watford, que disputará a segunda divisão, não está contente com essa opção pois o contrato do atacante termina em um ano.