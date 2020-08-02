Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Troy Deeney, do Watford, pode ser o novo reforço do Tottenham

Atacante inglês é visto com bons olhos por Mourinho para ser substituto de Harry Kane...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2020 às 18:37

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 18:37

Crédito: JULIAN FINNEY / POOL / AFP
Buscando um reforço para o setor ofensivo, o Tottenham mira Troy Deeney, rebaixado com o Watford na atual temporada. O "Daily Mail" garante que os Spurs entraram em contato com o atacante e José Mourinho o enxerga como uma boa opção.
A primeira ideia do Tottenham é um empréstimo de Deeney. O Watford, que disputará a segunda divisão, não está contente com essa opção pois o contrato do atacante termina em um ano.
Além de Deeney, José Mourinho também observa Callum Wilson, do Bournemouth, que também foi rebaixado para a segunda divisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana
Imagem de destaque
Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo
Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados