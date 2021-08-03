TROPEIRÃOCAST- Tríplice retorno! Luxa vai salvar a Raposa da Série C?

Escute: https://bit.ly/3lu2asX #Luxa está de volta. Pela terceira vez. Luxa dos três títulos da Coroa, mas que volta ao #Cruzeiro para livrá-lo do segundo rebaixamento. Será que ele consegue? Vem saber o que o #TropeiraoCast acha do seu retorno. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 40 minutos ######################### O #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54Spotify: https://spoti.fi/2SWtzoj Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro