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futebol

TROPEIRÃOCAST- Tríplice retorno! Luxa vai salvar a Raposa da Série C?

O treinador chega para a sua terceira passagem no clube mineiro com a ingrata missão de tirar a equipe da zona do rebaixamento e tentar uma improvável reação rumo o acesso...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 17:35
Crédito: Luxa vem para o time azul tendo de recuperar a confiança e o futebol da equipe celeste-(Reprodução
Escute: https://bit.ly/3lu2asX #Luxa está de volta. Pela terceira vez. Luxa dos três títulos da Coroa, mas que volta ao #Cruzeiro para livrá-lo do segundo rebaixamento. Será que ele consegue? Vem saber o que o #TropeiraoCast acha do seu retorno. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 40 minutos ######################### O #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54Spotify: https://spoti.fi/2SWtzoj Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

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