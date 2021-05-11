TROPEIRÃOCAST- Galo x Coelho. O novo maior clássico de Minas Gerais?

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O #Galo e o #AméricaMG vão reviver os velhos tempos do #ClássicoDasMultidões. Falamos dos jogos das semifinais e como ambos os times vão passar a semana antes do Velho/Novo Clássico Mineiro. Escute em#Galo - 4m53s#AméricaMG - 18m Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 31 minutos #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 #################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro