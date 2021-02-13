TROPEIRÃOCAST - O Cruzeiro entendeu (finalmente) que está na Série B do Brasileirão

Escute: http://bit.ly/2N1vb0t O #Cruzeiro finalmente entendeu como é formar um time para a #SérieB. A Raposa está focada em contratações de jogadores que conhecem bem a competição. Jáo #AméricaMG que precisa entender que será um dos times mais fracos da#SérieA se não se reforçar de modo correto. E ainda tem o #GALO , que desperdiçou mais uma chance de brigar pelo título.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #CRUZEIRO - Ouça em 6m22s#AMÉRICAMG - Ouça em 17m49s#GALO - Ouça em 33m46s #Mundial020-2021 - Ouça em 1h09mFalamos do pífio mundial do Palmeira e oitavo anel do #Giselo - 1h27m. ######################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast