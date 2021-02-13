TROPEIRÃOCAST - O Cruzeiro entendeu (finalmente) que está na Série B do Brasileirão

Crédito: Felipe Conceição será o comandante deste novo Cruzeiro que contrata jogadores de "Série B" para levar a Raposa de volta à elite-(Divulgação/Cruzeiro

Escute: http://bit.ly/2N1vb0t O #Cruzeiro finalmente entendeu como é formar um time para a #SérieB. A Raposa está focada em contratações de jogadores que conhecem bem a competição. Jáo #AméricaMG que precisa entender que será um dos times mais fracos da#SérieA se não se reforçar de modo correto. E ainda tem o #GALO , que desperdiçou mais uma chance de brigar pelo título.