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TROPEIRÃOCAST - O 12º Jogador está de volta aos estádios. O Galo vai chegar à final da Libertadores?

Projetamos a volta das semifinais contra o Palmeiras e ainda os momentos de Cruzeiro e América-MG, um lutandopara subir e o outro para não voltar à Série B...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 21:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 21:53
Crédito: O alvinegro terá o apoio da Massa diante do Verdão. Vai dar Galo na final da Liberta?-(Divulgação/Atlético-MG
Escute: https://bit.ly/3kzL2RO O jogo chato das semifinais da #Libertadores do #Galo e a volta do 12º Jogador ao #Mineirão. A série de empates do #AméricaMG. E até a #Globo errando no placar do #Cruzeiro. Escute em: #Galo - 5m34s#AméricaMG - 21m#Cruzeiro - 30m45s Aposte com a KTO - https://bit.ly/ValinorKTOCom a KTO você tem apostas esportivas e cassinos on-line. Simples, rápido e seguro. Essa semana tem “Malandrinha”. Com R$ 1 você pode ganhar R$ 500 mil. #lancedasortekto Você ainda tem cashbacks no cassino e benefícios como apostas grátis. O melhor: um amplo leque de opções de esportes para apostar: NFL, NBA, MMA e até e-sports. Acesse e faça sua aposta na KTO. #lancedasortekto Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.É curtinho: apenas 1 hora O #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54Spotify: https://spoti.fi/2SWtzojYouTube: https://youtu.be/n0AgU9I9tR8 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro #lancedasortekto

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