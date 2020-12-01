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futebol

TROPEIRÃOCAST - Gracias, Diego! Nos ensinou a amar o futebol

Este epísódio especial não fala da carreira de Maradona. Mas, como ele fez com que milhões de pessoas no Brasil o respeitassem. Viva, Diego!...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 21:03
Crédito: FIFA
Escute: #https://bit.ly/3fNmQY5
Fizemos um #TROPEIRÃOCAST sobre Maradona. Sim, sabemos que já foi falado de tudo sobre o ídolo do futebol. Ou seria um semideus falho, humano? A figura de Diego ia além das quatro linhas do campo de futebol. Entrava no imaginário popular, pois todos sentiam que poderiam ser próximos dele.
Cada amante do futebol teve uma história ligada a esse nanico de estatura, mas gigante com uma bola nos pés, autêntico, que errou, caiu, se levantou, mas nunca pecou pela inércia, por falta de tentar, arriscar. Exemplo? Na maioria das vezes não. Porém, um nome que transcende números, estatísticas e fatos frios. Maradona é o maior personagem da história do futebol mundial.
Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro.
ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQ
Spotify: https://spoti.fi/2SWtzoj
GooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqB
Deezer: https://bit.ly/3cnmd54
Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242
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