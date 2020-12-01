TROPEIRÃOCAST - Gracias, Diego! Nos ensinou a amar o futebol

Crédito: FIFA

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Fizemos um #TROPEIRÃOCAST sobre Maradona. Sim, sabemos que já foi falado de tudo sobre o ídolo do futebol. Ou seria um semideus falho, humano? A figura de Diego ia além das quatro linhas do campo de futebol. Entrava no imaginário popular, pois todos sentiam que poderiam ser próximos dele.

Cada amante do futebol teve uma história ligada a esse nanico de estatura, mas gigante com uma bola nos pés, autêntico, que errou, caiu, se levantou, mas nunca pecou pela inércia, por falta de tentar, arriscar. Exemplo? Na maioria das vezes não. Porém, um nome que transcende números, estatísticas e fatos frios. Maradona é o maior personagem da história do futebol mundial.

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