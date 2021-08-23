Tropeços deixam o Fortaleza afastado da briga pela liderança do Brasileirão

Sensação do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é um dos times que mais despertam a atenção dos torcedores nacionais no momento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Sob o comando de Pablo Vojvoda, o Leão do Pici derrubou grandes times do futebol brasileiro e marca presença nas primeiras colocações.
Apesar do futebol ofensivo e atraente aos olhos do torcedor, o Fortaleza tropeçou de maneira inesperada nas últimas duas rodadas e pode ficar um pouco afastado da briga pelo título.
Após bater o Palmeiras por 3 a 2, o Tricolor encarou o Santos e Juventude, dois times que não figuram as primeiras colocações. O favoritismo não foi o bastante e os empates deixam o time na 3ª colocação, com 32.
Agora, o Fortaleza torce para que o Fluminense consiga segurar o Atlético-MG. Caso o Galo bata o rival, a distância entre os clubes fica entre oito pontos.