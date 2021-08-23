Tropeços deixam o Fortaleza afastado da briga pela liderança do Brasileirão

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Sensação do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é um dos times que mais despertam a atenção dos torcedores nacionais no momento.

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Sob o comando de Pablo Vojvoda, o Leão do Pici derrubou grandes times do futebol brasileiro e marca presença nas primeiras colocações.

Apesar do futebol ofensivo e atraente aos olhos do torcedor, o Fortaleza tropeçou de maneira inesperada nas últimas duas rodadas e pode ficar um pouco afastado da briga pelo título.

Após bater o Palmeiras por 3 a 2, o Tricolor encarou o Santos e Juventude, dois times que não figuram as primeiras colocações. O favoritismo não foi o bastante e os empates deixam o time na 3ª colocação, com 32.