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'Troféu, gol e um filho', comemora Diego Carlos, autor do gol do título do Sevilla na Liga Europa

Brasileiro saiu de vilão e virou herói da sexta conquista espanhola do Sevilla na Liga Europa...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 19:01

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 19:01

Crédito: Lars Baron / AFP
De vilão a herói. Esta foi a partida do zagueiro Diego Carlos na conquista do Sevilla na Liga Europa nesta sexta-feira. O brasileiro começou a partida fazendo um pênalti aos quatro minutos em Lukaku, mas a redenção veio no segundo tempo, com um lindo gol de bicicleta.
- Todos os jogadores deram o seu melhor, é maravilhoso. Este título foi muito importante para todos nós, estou muito satisfeito com tudo o que o clube fez por mim e estou muito feliz - comemorou Diego Carlos.
Prestes a ser pai, o jogador comemorou o gol com a bola na barriga em homenagem à mulher grávida e listou as três conquistas que leva consigo de volta para a Espanha.
- Vou para casa com um troféu, um gol e uma mulher grávida.

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