'Troféu, gol e um filho', comemora Diego Carlos, autor do gol do título do Sevilla na Liga Europa

Crédito: Lars Baron / AFP

De vilão a herói. Esta foi a partida do zagueiro Diego Carlos na conquista do Sevilla na Liga Europa nesta sexta-feira. O brasileiro começou a partida fazendo um pênalti aos quatro minutos em Lukaku, mas a redenção veio no segundo tempo, com um lindo gol de bicicleta.

- Todos os jogadores deram o seu melhor, é maravilhoso. Este título foi muito importante para todos nós, estou muito satisfeito com tudo o que o clube fez por mim e estou muito feliz - comemorou Diego Carlos.

Prestes a ser pai, o jogador comemorou o gol com a bola na barriga em homenagem à mulher grávida e listou as três conquistas que leva consigo de volta para a Espanha.