Troca no comando técnico do Figueirense: sai Márcio Coelho e entra Elano

Crédito: Divulgação/Inter de Limeira

Assim como o Sport fez na transição do mesmo dia onde Daniel Paulista saiu e Jair Ventura chegou ao comando técnico da equipe, o Figueirense passou pelo mesmo processo nessa quinta-feira (27).

Dois dias depois da dura eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense no Maracanã, a diretoria do clube catarinense informou oficialmente a demissão do técnico Márcio Coelho e a chegada do novo comandante da equipe, Elano.

Segundo trouxe em nota oficial, é prevista a chegada do treinador na noite dessa quinta-feira (21) a cidade de Florianópolis depois do profissional de 39 anos de idade ter trabalhado no primeiro semestre de 2020 comandando a Inter de Limeira.