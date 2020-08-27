Troca no comando técnico do Figueirense: sai Márcio Coelho e entra Elano

Assim como o Sport fez na transição do mesmo dia onde Daniel Paulista saiu e Jair Ventura chegou ao comando técnico da equipe, o Figueirense passou pelo mesmo processo nessa quinta-feira (27).
Dois dias depois da dura eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense no Maracanã, a diretoria do clube catarinense informou oficialmente a demissão do técnico Márcio Coelho e a chegada do novo comandante da equipe, Elano.
Segundo trouxe em nota oficial, é prevista a chegada do treinador na noite dessa quinta-feira (21) a cidade de Florianópolis depois do profissional de 39 anos de idade ter trabalhado no primeiro semestre de 2020 comandando a Inter de Limeira.
Comandar o Alvinegro de Floripa será apenas a segunda experiência profissional de Elano na área. Entretanto, inicialmente, a repercussão da sua chegada nas redes sociais agradou aos torcedores que se manifestaram. Alguns deles, aliás, chegaram a brincar dizendo que ele poderia até mesmo entrar em campo para atuar no meio-campo, se quisesse.