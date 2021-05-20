Troca completa: volante Flávio é anunciado no Cruzeiro após saída de Alan Ruschel para o América-MG

Jovem promissor, Flávio, que é natural de Salinas-MG, se destacou nas categorias de base do América-MG. O volante foi promovido ao time profissional em 2019 por Felipe Conceição, hoje treinador do Cruzeiro, à época técnico do time americano. Desde então, Flávio fez 45 jogos e participou do acesso da equipe à Série A do futebol nacional deste ano.Lateral Alan Ruschel é emprestado ao América-MG​A vinda de Flávio conclui a negociação entre a Raposa e o Coelho, que fizeram uma troca, com o volante indo para o time celeste, enquanto o lateral-esquerdo Alan Ruschel vai disputar a Série A pela equipe americana. O contrato entre o atleta e o Coelho é válido até o final da atual temporada. O Cruzeiro irá pagar os salários de Flávio, enquanto o América arcará com as despesas de Ruschel, que fez apenas seis jogos com a camisa celeste, sem marcar gols. FLÁVIONome completo: Luiz Flávio Silvério SilvaData de nascimento: 15/06/2000Naturalidade: Salinas/MGPosição: volanteClubes: América-MG (2017-2021) e Cruzeiro (desde 05/2021)