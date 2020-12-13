Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Triunfo sobre o Athletico-PR deixa Sampaoli otimista e animado para encarar o São Paulo
futebol

Triunfo sobre o Athletico-PR deixa Sampaoli otimista e animado para encarar o São Paulo

O treinador considerou o resultado sobre o Furacão importante para a sequência alvinegra no Brasileiro, que luta para alcançar o Tricolor do Morumbi...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2020 às 05:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 05:00

Crédito: O treinador do Galo elogiou sua equipe e citou o ânimo renovado da equipe para vencer o São Paulo, na próxima rodada-(Bruno Cantini/Agência Galo
O Atlético-MG cumpriu sua parte para continuar na luta pelo título Brasileiro, ao vencer o Athlético-PR por 1 a 0, gol de Vargas, neste sábado, 12 de dezembro, na Arena da Baixada. O resultado reduziu a distância para o líder São Paulo na classificação.
E, se a segunda parte do “plano” alvinegro der certo, que é uma derrota do Tricolor neste domingo, 13, para o Corinthians, o Galo pode ficar a um ponto do time paulista se o derrotar na próxima quarta-feira, 16, no Morumbi. O contexto positivo para o alvinegro animou o técnico Jorge Sampaoli, que mostrou otimismo para o duelo contra a equipe comandada por Fernando Diniz. -(A vitória)Nós dá ânimo, otimismo e segurança para enfrentar uma partida difícil na quarta-feira. Teremos pouco tempo de preparação, mas iremos nos preparar para essa partida tão importante - disse Sampaoli. O Galo está com 46 pontos, quatro a menos que os 50 do líder, que poderá voltar aos sete pontos de vantagem se derrotar o Timão, na Neo Química Arena. Enquanto não se conclui a rodada, Sampaoli e o time atleticano curtem o triunfo, considerado vital pelo treinador argentino. - Uma vitória que a gente precisava, porque é um campo complicado, com um gramado diferente. Um jogo difícil, mas a equipe se comportou bem. Ainda que tenha errado o pênalti, seguiu buscando e conseguiu o gol, poderia ter marcado mais. No segundo tempo, infelizmente, não convertemos (os outros gols) e terminamos um pouco vendidos no final, até pela necessidade do rival. Mas foi uma partida na qual a equipe ganhou claramente - concluiu Sampaoli.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados