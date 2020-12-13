Triunfo sobre o Athletico-PR deixa Sampaoli otimista e animado para encarar o São Paulo

E, se a segunda parte do “plano” alvinegro der certo, que é uma derrota do Tricolor neste domingo, 13, para o Corinthians, o Galo pode ficar a um ponto do time paulista se o derrotar na próxima quarta-feira, 16, no Morumbi. O contexto positivo para o alvinegro animou o técnico Jorge Sampaoli, que mostrou otimismo para o duelo contra a equipe comandada por Fernando Diniz. -(A vitória)Nós dá ânimo, otimismo e segurança para enfrentar uma partida difícil na quarta-feira. Teremos pouco tempo de preparação, mas iremos nos preparar para essa partida tão importante - disse Sampaoli. O Galo está com 46 pontos, quatro a menos que os 50 do líder, que poderá voltar aos sete pontos de vantagem se derrotar o Timão, na Neo Química Arena. Enquanto não se conclui a rodada, Sampaoli e o time atleticano curtem o triunfo, considerado vital pelo treinador argentino. - Uma vitória que a gente precisava, porque é um campo complicado, com um gramado diferente. Um jogo difícil, mas a equipe se comportou bem. Ainda que tenha errado o pênalti, seguiu buscando e conseguiu o gol, poderia ter marcado mais. No segundo tempo, infelizmente, não convertemos (os outros gols) e terminamos um pouco vendidos no final, até pela necessidade do rival. Mas foi uma partida na qual a equipe ganhou claramente - concluiu Sampaoli.