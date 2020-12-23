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futebol

Trippier é punido e desfalca Atlético de Madrid por 10 semanas

Lateral inglês foi condenado por relação com aposta no período em que estava se transferindo do Tottenham para o clube espanhol. Atleta pode voltar em março...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 dez 2020 às 11:38

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 11:38

Crédito: Trippier é peça chave do time de Diego Simeone (JAVIER SORIANO / AFP
A Federação Inglesa de Futebol puniu o lateral Kieran Trippier em 10 semanas por violar normas de apostas. Com isso, o atleta não pode participar de nenhuma atividade relacionada a futebol, além de ter sido multado em 70 mil libras (cerca de R$ 480 mil). Dessa forma, o Atlético de Madrid não poderá contar com o jogador para o duelo de ida das oitavas de final da Champions League.Trippier é titular absoluto no time de Simeone e participou de todas as partidas como titular, com exceção do confronto contra o Cardassar pela Copa do Rei. Além do primeiro jogo contra o Chelsea, o inglês irá desfalcar o clube colchonero por mais do que 10 partidas do Campeonato Espanhol e estaria apto para voltar antes do clássico contra o Real Madrid.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Um caso recente e que lembra a situação de Trippier é o de Daniel Sturridge, punido por quatro meses, além de levar uma multa, por favorecimento de informação ao seu irmão sobre sua transferência para que fosse feita uma aposta. O caso do lateral também é relacionado a sua saída do Tottenham e ida ao Atlético de Madrid.

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