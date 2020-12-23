Trippier é punido e desfalca Atlético de Madrid por 10 semanas

A Federação Inglesa de Futebol puniu o lateral Kieran Trippier em 10 semanas por violar normas de apostas. Com isso, o atleta não pode participar de nenhuma atividade relacionada a futebol, além de ter sido multado em 70 mil libras (cerca de R$ 480 mil). Dessa forma, o Atlético de Madrid não poderá contar com o jogador para o duelo de ida das oitavas de final da Champions League.Trippier é titular absoluto no time de Simeone e participou de todas as partidas como titular, com exceção do confronto contra o Cardassar pela Copa do Rei. Além do primeiro jogo contra o Chelsea, o inglês irá desfalcar o clube colchonero por mais do que 10 partidas do Campeonato Espanhol e estaria apto para voltar antes do clássico contra o Real Madrid.